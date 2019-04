Shovel gestolen in Lippenhuizen

Publicatie: ma 15 april 2019 19.15 uur

LIPPENHUIZEN - Uit een stal van een boerderij aan de Compagnonsfeart in Lippenhuizen is zaterdagnacht een shovel gestolen. De diefstal vond plaats tussen zaterdag 22.00 uur en zondag 8.00 uur.

De shovel is een Giant V452THD en had voorop een zogenoemde pelikaanbak. De politie is op zoek naar getuigen. De eigenaar heeft aangifte bij de politie gedaan.