Grote paasshow bij Wijma Haarden in De Westereen

Publicatie: ma 15 april 2019 10.40 uur

DE WESTEREEN - Vanaf vrijdag 19 April, zaterdag 20 april en maandag 22 april organiseert Wijma Haarden een giga grote paasshow. Van 10.00 tot 17.00 uur bent u van harte welkom bij Wijma Haarden.

"Ook dit keer pakken we weer groots uit.... Bij aankoop van een Altech speksteen haard krijgt u ter waarde van 500,00 euro een speksteen barbecue gratis (1e 5 KOPENDE KLANTEN alleen op Paasmaandag) Altech speksteen haarden is zelf aanwezig met de giga showcontainer waar uiteraard alle nieuwste snufjes staan opgesteld. Zoals ook de Altech pelletkachel.. en Torus met zijruiten, de Altech speksteen haarden blijven de meest rendabele houtkachels van Nederland met 60 % besparing op uw hout en een nawarmte van minstens 8 uur..."

Uiteraard doen verder alle gerenommeerde houtkachel/gaskachel merken mee op deze paasshow en met al deze merken konden wij overeen komen dat u 15% korting krijgt bij aankoop van uw houtkachel. Hot item uiteraard de pelletkachels en daarom zal Artel niet ontbreken... op elk type ontvangt u boven de 500,00 euro subsidie nog een eens extra 10% korting! Installatie door Wijma Haarden uiteraard mogelijk!

Verder zullen er meer dan 20 tot 30 showmodellen staan of occasions met kortingen van 20 tot 70% dit zijn buitenkansjes die u op deze paashow niet kunt laten schieten... dit zijn vaak leuke koopjes voor bijv in uw tuinhuis... of buitenverblijf we hebben zeker nog wat leuke tuinhaardjes staan...

"Wij zorgen voor een hapje en een drankje en zien u graag op onze Paashow bij Wijma Haarden van 10.00 tot 17.00 uur."

Wijma Haarden

Suderstationsstrjitte 19a

9271HA De Westereen

0511-233040