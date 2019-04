Burgumer (24) gewond bij steekpartij

Publicatie: zo 14 april 2019 22.27 uur

LEEUWARDEN - Een 24-jarige Burgumer is zondagmiddag gewond geraakt bij een vechtpartij waarbij een mes werd gebruikt. Deze vechtpartij vond omstreeks 13.50 uur plaats in een woning aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden. De politie wist een 23-jarige Leeuwarder aan te houden als verdachte. Hij werd aangehouden op verdenking van zware mishandeling en hij werd ingesloten. De Burgumer heeft zich bij de Dokterswacht laten behandelen.

De politie was met meerdere eenheden uitgerukt nadat er gebeld was. Omdat de beller Groningerstraat doorgaf, werd is een woning betreden in deze straat. De deur werd open geramd om binnen te komen. Al snel werd duidelijk dat het de Groningerstraatweg betrof. De woningeigenaar is excuses aangeboden en de schade wordt door de politie vergoed.