Kalender Jan van der Meer uitgebracht bij Treast

Publicatie: zo 14 april 2019 17.39 uur

DE WESTEREEN - Zaterdag heeft Treast in De Westereen een kalender uitgebracht met gedichten en gedachten van Jan van der Meer. De kalender is uitgebracht in het kader van: 5 jaar "mens voor mens..." Op 4 april 2019 was het 5 jaar geleden dat Jan van der Meer “mens voor mens” is begonnen.

De kalender bevat gedichten en gedachten van Jan van der Meer over licht, blijdschap, toekomst en hoop. Iedere maand zowel in de Friese- en Nederlandse taal. Daarnaast worden deze woorden nog eens prachtig in beeld gebracht door de foto's van Anja@Photography - Anja Postma. De kalender heeft een layout als een verjaardagskalender. Jan van der Meer was zelf ook aanwezig tussen 13.00 en 16.00 uur uur om deze te signeren.

Eigenaar en onderneemster Sjieuwke de Beer Uitvaartzorg kijkt terug op een mooie dag met vele bezoekers, de belangstelling was groots met hartverwarmende reacties. Treast breidt het assortiment steeds meer uit door naast een troostgeschenk ook geschenken aan te bieden bij speciale momenten in het leven.

FOTONIEUWS