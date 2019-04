Paasmaandag: eerste autocross in Kollum

Publicatie: zo 14 april 2019 17.19 uur

KOLLUM - Het autocross-seizoen staat voor de deur. Op Paasmaandag is de eerste race op het Van der Schaaf Circuit in Kollum. De NAC organiseert al bijna 40 jaar crossen in Friesland. De Noordelijke Autocross Club werd opgericht in 1980 door Jan Wietze de Graaf en Anne Riekele Poelman. Het doel van de vereniging was om de autocross-sport in Friesland te bevorderen.

De crossbaan in Kollum is vernoemd naar de eigenaar van het land. Hij overleed in 2012. De NAC had juridisch vastgelegd dat ze de baan mogen blijven gebruiken mede omdat ze er flink in geïnvesteerd hadden. De bestuursleden van de NAC hebben besloten de baan van Kollum sinds 2012 te vernoemen naar de eigenaar. De klassen die volgende week aan de start verschijnen zijn: Standaardklasse, Juniorenklasse, Rodeoklasse, Vrije Standaardklasse, Stockcar F1, Stockcar F2, Stockcar F2 Junioren, en NAB 1600 Gastklasse.