Twee caravans uitgebrand op camping in EarnewÃ¢ld

Twee caravans uitgebrand op camping in Earnewâld

Publicatie: za 13 april 2019 15.08 uur

EARNEWâLD - Op Camping It Wiid aan de Koaidyk in Earnewâld is zaterdagmiddag een caravan volledig uitgebrand. De rookwolken van de brand waren in de wijde omgeving te zien.

De brandweer van Burgum werd om 14.28 uur gealarmeerd voor de brand. De brandweerlieden hebben de brand geblust. Ook een tweede caravan die naast de brandende caravan stond, ging in lichterlaaie. Beide caravans brandden tot de grond toe af.

