SOA (Surhuzum Open Air) klaar voor 2e editie

Publicatie: za 13 april 2019 13.07 uur

SURHUIZUM - Na het succes van de eerste uitverkochte editie van SOA is duidelijk geworden dat een ouderwets rock- en metalfestival duidelijk in een behoefte voorziet. Om die reden wordt Surhuzum Open Air dit jaar voor de tweede keer georganiseerd.

Het idee voor Surhuzum Open Air ontstond al toen duidelijk werd dat Wâldrock er mee zou stoppen. Na jaren praten over een nieuw rock- en metalfestival in de stijl van Wâldrock hebben de 14 mannen en één vrouw van het SOA-bestuur vorig jaar helemaal op eigen risico de gok gewaagd. Op zoek naar een geschikte locatie werd in het buurtschap 'Ophûs', in de volksmond 'de Pûs' (fonetisch: de Poes) genoemd een geschikte locatie gevonden. Een locatie die niet alleen vanwege de naam is gekozen, maar die ook is gekozen om een zo gunstig mogelijke festivalsfeer te scheppen.

De tweede editie van SOA zal ook weer op deze locatie worden gehouden. Hoewel het terrein genoeg mogelijkheden geeft om het aantal bezoekers fors uit te breiden kiest het bestuur van SOA daar bij de tweede editie, ondanks de eerste uitverkochte editie, bewust niet voor. Te grootschalig kan, buiten dat de kosten en risico's dan ook hoger worden, al snel ten koste van de sfeer gaan.

Wel is er voor gekozen om van SOA dit jaar een tweedaags festival met in totaal 10 optredende bands te maken. Op vrijdagavond 21 juni zullen Harrejasses, Junkyard Dogs, Homeward Bound en Wieke Rocks optreden. Op zaterdag 22 juni is het podium vanaf 15.00 u, voor 2Years to Apocalypse, Status Quo tribute Back to Back, Volbeatz, the Ultimate Guns n Roses Tribute, Snaggletooth (Motorhead tribute) en de Paceshifters.

Dankzij de vele sponsoren en vrijwilligers is het mogelijk om zowel de entree als ook de consumpties relatief goedkoop te houden. Combikaarten voor de vrijdag en de zaterdag kosten slechts 20 euro per stuk en zijn, zolang de voorraad strekt, uitsluitend online verkrijgbaar. Op www.soa.frl en op www.facebook.com/soa.frl is de online kaartverkoop inmiddels begonnen.