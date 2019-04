Boekpresentatie Bette Dam 'Op zoek naar de vijand'

Publicatie: vr 12 april 2019 22.38 uur

KOLLUM - In de Paradisobar in Kollum was vrijdagavond de boekpresentatie van Bette Dam. Eindelijk een boekpresentatie van Bette Dam in Fryslân! Johnny de Vries opende de avond waarna Harm Weistra van Omrop Fryslân haar drie kwartier heeft geïnterviewd over haar belevenissen.

Bette Dam heeft een nieuw boek uitgebracht, genaamd: “Op zoek naar de vijand”. Tijdens het interview met haar werden vele vragen beantwoord. Tevens was er na de boekpresentatie de gelegenheid om vragen te stellen. Ook was er de mogelijkheid het boek aan te schaffen of het boek persoonlijk te laten signeren door Bette Dam.

“Van potentiële bondgenoot tot te vernietigen vijand”

Tijdens een bezoek aan de Nederlandse troepen in Afghanistan in 2006 ontdekte journalist Bette Dam hoe weinig de militairen wisten over hun vijand. Ze verliet het militaire kamp om onderzoek te doen naar de gevreesde Talibanleider moellah Omar.Op zoek naar de vijand is het verslag van een adembenemende tocht, die haar tot in de gevaarlijkste delen van Afghanistan voerde om alles te weten te komen over Omars eerste Koranlessen, de jihad tegen de Sovjet-Unie, zijn opstand tegen gewelddadige krijgsheren, zijn hoop op hulp van de internationale gemeenschap en zijn verbittering over wat de Amerikanen sinds 2001 in zijn land hebben aangericht.Dam reconstrueert als eerste westerse journalist het leven van Omar en doet baanbrekende ontdekkingen over een regime, waar veel aannames over bestaan, maar waar weinig concreet onderzoek naar is gedaan. Op basis van riskant veldwerk en grondig onderzoek plaatst Dam de taliban in een nieuw perspectief. Ze laat zien hoe de Taliban, binnen het frame van de war on terror, door westerse overheden en media van potentiële bondgenoot tot te vernietigen vijand werden gemaakt.

Dam beschrijft hoe een land en zijn bevolking met brute kracht werden ontwricht en in een oorlog belandden die onnodig was.Bette Dam woonde vier jaar in Afghanistan, waar ze onder meer werkte als correspondent voor NRC Handelsblad en de Wereldomroep. Daarnaast publiceert ze in The Guardian en Vrij Nederland en is ze een veelgevraagd Afghanistanexpert in Nederlandse en internationale media en bij verschillende overheden. Ze doceert over Afghanistan aan de prestigieuze École de Sciences Politiques in Parijs. In 2009 verscheen haar boek Expeditie Uruzgan. De weg van Hamid Karzai naar het paleis.

