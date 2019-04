Tewaterlating beurtschip Grouw .

Publicatie: vr 12 april 2019 20.01 uur

EARNEWâLD - Tewaterlating beurtschip Grouw.



Na meer dan twee jaar renovatie van al het ijzerwerk in Drogeham en nu een jaar timmeren en schilderen in Eernewoude is het beurtschip Grouw klaar. Op vrijdag 12 april wordt de restauratie van het beurtscheepje Dorp Grouw afgerond met een feestelijke tewaterlating bij het Skûtsjemuseum in Earnewâld. Wethouders Gelbrig Hoekstra (Tytsjerksteradiel) en Harjan Bruining (Achtkarspelen) zijn hierbij aanwezig.

Samenwerking



De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn in november 2015 samen met het lokale bedrijfsleven het werkervaringsproject gestart. Een team van werkzoekenden heeft het beurtschip weer in de oude luister teruggebracht. Het schip ‘Dorp Grouw’ is het laatst bewaarde beurtschip van Fryslân. Na haar werk als beurtschip, heeft het schip dienstgedaan als plezierjacht, vissersboot en woonboot. Begin 2011 is het schip gekocht door de stichting ‘Dorp Grouw’. De stichting is bijzonder blij met het resultaat waarmee een prachtig scheepje is behouden voor Fryslân.

FOTONIEUWS