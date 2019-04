'Artikel overschot jeugdzorg schoffering van raad'

Publicatie: vr 12 april 2019 11.35 uur

DRACHTEN - Fractievoorzitter Meine Hofman van Smallingerlands Belang nam dinsdagavond geen blad voor de mond in het vragenuur van de gemeente. In de Leeuwarder Courant werd een aantal dagen geleden melding gemaakt over een overschot op de begroting voor de jeugdzorg. Dat terwijl eerder eind april meer bekend zou worden over het aankomende miljoenentekort van Smallingerland, waar recentelijk een bestuurlijke ‘winstwaarschuwing’ voor werd afgegeven. ,,Dat wij dit begin april in de krant moeten lezen is een schoffering van de raad”, aldus Hofman.

Wethouder Cor Trompetter vond de woordkeuze van Hofman veel te boud. Helemaal omdat die nog voor de uitleg van het college is gedaan. ,,Ik begrijp dat u verbaasd bent. Maar in een raad waarin we proberen op een goede zakelijke manier met elkaar te communiceren, vind ik schoffering enigszins aangedikt.”

Trompetter verklaarde dat de rapportage met de voorlopige jeugdcijfers eerder dan verwacht zijn binnengekomen. ,,Die zijn in het college besproken en vervolgens op de openbare besluitenlijst terechtgekomen. De verslaggever heeft die opgevraagd en ook ontvangen.” De wethouder erkent dat de raad ingeseind had kunnen worden over de overschrijding op het budget van de jeugdzorg. ,,Als we het hebben over een aanzienlijk tekort op een begroting van twintig miljoen, dan hebben we het over miljoenen.”

De wethouder blijft desalniettemin staan achter de aankondiging van het college dat er eind april meer bekend wordt over het aankomende miljoenentekort van Smallingerland. ,,Dan hebben we ook zicht op de andere dingen en komt de rekening, waar de jeugdzorg een onderdeel van is.”