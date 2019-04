Veel vragen over risico's overheidsbv Carins

Publicatie: vr 12 april 2019 11.34 uur

DRACHTEN - De raadsleden van de gemeente Smallingerland hadden dinsdagavond veel vragen over de begroting van de nieuwe overheidsbv Carins. Tijdelijk directeur Peter van Reijn moest het nodige uitleggen over de vier ton, die nu extra wordt ingezet voor het optuigen van de bv en de overige kosten in het overgangsjaar 2019.

De politici hadden met name veel vragen over de risico's. Zo wilde Meine Hofman van Smallingerlands Belang, in het dagelijks leven controller, weten waarom er bij de eerste begroting van Carins niet wordt gewerkt met een begin- en eindbalans. Ook vroeg hij zich af of het voor beide partijen, de gemeente en de overheidsbv, niet verstandig zou zijn om een prestatie-overeenkomst af te sluiten. Van Reijn beargumenteerde de gemaakte keuzes als een vrij normale gang van zaken voor een overheidsbv.

Carins is nog bezig met het in dienst nemen van personeel, dat de overstap van de gemeente naar de overheidsbv maakt. Bovendien is de nieuwe organisatie voor zorgvragen van bewoners nog op zoek naar huisvesting. Het onderkomen moet zo’n vijftienhonderd vierkante meter oppervlakte hebben.

De begroting komt over twee weken op de raadsagenda voor het debat.