Celstraf voor fataal ongeval VV Waskemeer-spelers

Publicatie: do 11 april 2019 17.26 uur

WASKEMEER - GRONINGEN - De 48-jarige man uit Groningen die in november 2016 een dodelijk ongeval veroorzaakte waarbij de VV Waskemeer-speler Daniel Postema (35) om het het leven kwam, is in hoger beroep veroordeeld tot anderhalf jaar cel. De Groninger trok tijdens het rijden aan de handrem. Het busje crashte.

Naast de celstraf kreeg de Groninger een rijontzegging van drie jaar opgelegd. Vorig jaar veroordeelde de rechtbank de Groninger tot een jaar cel en een rijontzegging voor de duur van drie maanden. Hiertegen ging het Openbaar Ministerie in hoger beroep.

Het ongeval gebeurde in november 2016 op de Plataanlaan in Groningen. Het busje met voetballers crashte nadat er aan de handrem was getrokken. Ze waren onderweg naar een feestje. Daniël wilde naar huis, omdat zijn zoontje ziek was. Hier was de 48-jarige Groninger het niet mee eens en trok aan de handrem. De man ontkent dit te hebben gedaan. Het Hof oordeelde anders. Die verweet hem roekeloosheid in het verkeer.