Vrouw vrijgesproken van doorrijden na botsing

Publicatie: do 11 april 2019 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een inwoonster van Leeuwarden (37) was stellig en duidelijk, toen ze donderdag op de zitting van politierechter Tom Wolters reageerde op de beschuldiging dat ze was doorgereden nadat ze met haar auto in botsing was gekomen met een ander voertuig. ‘Ik heb het gewoon niet gedaan, ik vind het heel gemeen’, zei de vrouw. Ze zou op 3 januari vorig jaar op de kruising van de Haadwei en de Conradi Veenlandstrjitte bij een inhaalmanoeuvre met haar Ford Mondeo een andere auto hebben geschampt.

Ongeduldig toeterend

Beide auto’s stonden voor een verkeerslicht te wachten dat daar in verband met wegwerkzaamheden was geplaatst. Volgens de andere partij stond een automobiliste ongeduldig toeterend achter hem. Toen de man een stukje vooruitreed, reed de andere auto om hem heen. De auto sloeg rechtsaf en raakte de voorkant van het wachtende voertuig. Volgens de bestuurder was de vrouw blond -net als de verdachte – en ook de omschrijving van de auto kwam overeen met de Ford Mondeo.

Beschadigingen

De politie had foto’s genomen van de schade. Ook de Ford had schade op een plek – rechtsachter, boven het achterwiel – die wat officier van justitie Jeroen Houwink betrof paste bij de beschadigingen aan de andere auto. De Leeuwardense bleef stug volhouden dat ze niets met de botsing van doen had. Haar moeder, die die dag bij haar in de auto zat, had ook niks gemerkt.

Wegwerkers als getuigen

Twee wegwerkers hadden gehoord en gezien dat twee auto’s elkaar raakten. Dat waren twee onafhankelijke getuigen, die volgens de officier ‘er geen enkel belang bij hebben om te liegen’. ‘Het kan niet anders zijn dat de verdachte die dag die schade heeft veroorzaakt’, aldus Houwink. De rechter noemde het ‘onbestaanbaar’ dat de vrouw als bestuurder niets gemerkt zou hebben van een aanrijding. Toch werd de Leeuwardense vrijgesproken. De getuigen hadden niets gezegd over de auto waar de ‘dader’ in reed.

Geen technisch onderzoek

Ook was er door de politie nauwelijks technisch onderzoek gedaan naar de schade aan beide auto’s. Dat riep twijfels op, ook omdat de vrouw zo hardnekkig bleef ontkennen. Ze zou volgens de rechter heel goed de botsing veroorzaakt kunnen hebben. ‘Maar het kan ook zijn dat u het niet bent geweest’. Bij twijfel moet vrijspraak volgen en dat gebeurde ook. De tegenpartij had een schadeclaim van ruim 1100 euro ingediend. Door de vrijspraak kon die niet worden toegewezen.