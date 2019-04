Mishandeling na wedstrijdje shotjes drinken

Publicatie: do 11 april 2019 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een Garypster (24) kon zich niet beheersen, toen in de nacht van 9 op 10 november vorig jaar na een verloren wedstrijdje shotjes drinken in een plaatselijke kroeg de hele bar hem de gek aanstak. Terwijl hij op de wc aan het kotsen was, hoorde hij dat de andere kroeggasten hem belachelijk maakten. Toen hij terugkwam en een willekeurig iemand een opmerking maakte, klapte hij diegene keihard met het hoofd op de bar. ‘Ik weet zelf niet meer wat hij zei’, zei de Garypster donderdag tegen rechter Tom Wolters.

Handen dichtknijpen

Hij was van zins om degene van wie hij de shotjes-wedstrijd had verloren te feliciteren, maar het liep anders toen het latere slachtoffer iets tegen hem zei. ‘Op dat moment knapte er iets’, zei de Garypster over zijn actie. Hij mocht zich de handen dichtknijpen dat het bij relatief licht letsel was gebleven, merkte officier van justitie Jeroen Houwink op. Het slachtoffer had glas in zijn oog kunnen krijgen. ‘Dit had blijvend letsel op kunnen leveren’.

Schuldbewust

Meteen toen hij door de politie werd verhoord had de Garypster aangegeven dat hij zijn excuses wilde aanbieden aan het slachtoffer. De officier suggereerde dat hij daar meteen maar mee aan de slag moest: de vader van de jongen zat in de zaal. In zijn eis hield de officier er rekening mee dat de verdachte zich schuldbewust opstelde. Hij eiste een werkstraf van 40 uur plus 40 uur voorwaardelijk. De rechter nam de eis over. Wolters vond het ‘een onverklaarbare actie’.