35.000 euro subsidie voor deelauto in TrynwÃ¢lden

35.000 euro subsidie voor deelauto in Trynwâlden

Publicatie: do 11 april 2019 12.02 uur

OENTSJERK - Binnenkort rijdt er een deelauto rond in de Trynwâlden. Het project Tûk krijgt 35.000 euro subsidie. Deze subsidie komt uit het Iepen Mienskipsfûns Noordoost Fryslân dat voor bijna 250.000 euro subsidie heeft uitgedeeld.

De Tûk is een elektrische auto die inwoners van de Trynwâlden gezamenlijk kunnen gebruiken. In deze regio is een snel groeiende behoefte naar duurzaam (deel)vervoer. Voor een aantrekkelijk tarief van 35 euro per dag of 20 euro per dagdeel kan men gebruik maken van de auto. Reservering en betaling verloopt via een website of app.