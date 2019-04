Afûk adviseert gemeente actiever gebruik Frysk

Publicatie: wo 10 april 2019 17.22 uur

DRACHTEN - Projectcoördinator Doukje Douma van instituut Afûk vindt het nieuwe ‘Frysk taalbelied’ van gemeente Smallingerland een goede eerste stap, maar adviseert om nog verder te gaan in het gebruik van de Friese taal. Voor de publieksfunctie kan dit nog een stuk actiever, stelt zij. ,,Lit sjen dat de Fryske taal brúkt wurde kin, ek as bewustwurding nei ynwenners dy’t it Frysk net behearskje. As jo minsken dêrfoar útnûgje, dan is men earder ree it Frysk te brúken.”

Douma deelde haar visie dinsdagavond tijdens een speciale Ronde Tafel-bijeenkomst van de gemeente Smallingerland. Daar stond de behandeling van een beleidsstuk over het gebruik het Frysk voor schriftelijk en mondeling bestuurlijk verkeer op de agenda. In de mondelinge communicatie functioneren het Fries en het Nederlands, volgens de gemeente, ‘zonder problemen naast elkaar’. Het schriftelijk verkeer wel problemen op, omdat de meeste medewerkers het Fries niet voldoende beheersen om het goed en vlot te kunnen schrijven. ,,Mar wa’t in kursus folgje wol, kin dat”, legt beleidsmedewerker Saakje Sietsema de huidige ‘volgende’ werkwijze uit.

Afûk probeert met workshops professionals te stimuleren om het Fries te gebruiken. In de cursus wordt geleerd op welke wijze je in een gesprek met een louter Nederlands sprekende de Friese taal toch gelijkwaardig kunt hanteren. Het ontlokte D66’er Sjirk Bruinsma tot de vraag waarom de ambtenaren in het gemeentehuis niet in het Fries een gesprek voeren, maar de voorkeur hebben om in het Nederlands te beginnen. Voor voorzitter Sipke Hoekstra was dit het moment om in te grijpen. Hij vond dat deze vraag politiek beladen is, die daarom niet thuishoort in een 'informatieve' Ronde Tafelbijeenkomst, maar in het debat met de wethouder over twee weken.