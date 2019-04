Van der Zwan stopt als raadslid Smallingerland

Publicatie: wo 10 april 2019 17.09 uur

DRACHTEN - Pieter van der Zwan heeft dinsdagavond afscheid genomen als raadslid voor de ChristenUnie in Smallingerland. Hij kan die functie niet combineren met zijn nieuwe werk als programmaleider voor het provinciale actieplan 'Foar Fryske Bern'.

Van der Zwan was negen jaar actief voor de partij. In 2014 werd hij fractievoorzitter en in 2017 tijdelijk wethouder, nadat Marja Krans vanwege het 'Lawei-debacle' afscheid nam. De inwoner van Drachten ging nog als lijsttrekker de verkiezingen in, maar uiteindelijk mocht de ChristenUnie na de coalitie-onderhandelingen geen zitting meer nemen in het college van burgemeester en wethouders.

Jouke de Jong neemt het fractievoorzitterschap van Van der Zwan over.