Drachtster mishandelt ex en stiefvader: werkstraf

Publicatie: wo 10 april 2019 17.00 uur

LEEUWARDEN - Dat hij in juli en augustus in verband werd gebracht met twee geweldfeiten had nogal wat gevolgen voor een 32-jarige Drachtster. De man moest woensdag voor de politierechter verschijnen omdat hij zijn voormalige stiefvader en zijn ex-partner zou hebben mishandeld. De verdenkingen hadden tot gevolg dat de Drachtster, die in de beveiliging werkte, zijn vergunning kwijtraakte. Dat was waarschijnlijk sowieso wel gebeurd.

Aantijgingen zwaar overdreven

De rechter achtte de Drachtster schuldig aan beide mishandelingen. De man had op 7 juli zijn ex-stiefvader mishandeld door hem naar de grond te werken en bovenop hem te gaan zitten. De verdachte vond de aantijgingen zwaar overdreven. Hij vond dat hij zichzelf had verdedigd: de stiefvader dreigde de portier van de auto waar hij in zat dicht te gooien terwijl zijn been nog tussen de deur en de auto zat.

Elektriciteitssnoer om de nek

Hij bestreed dat hij, zoals de stiefvader en zijn ex-partner hadden verklaard, had geschopt en geslagen. Hij zou ook zijn ex meermaals hebben mishandeld, onder andere door de vrouw een elektriciteitssnoer om de nek te doen. Ook dat bestreed de Drachtster. Ook deze beschuldiging was volgens hem zwaar overdreven. De rechter vond dat alleen bewezen kon worden dat de man de vrouw een schop tegen het been had gegeven met zijn werkschoenen.

Schadeclaim afgewezen

De trap had wel meteen een blauwe plek opgeleverd, maar daar had zijn ex al snel last van, aldus de verdachte. Omdat de Drachtster nog niet eerder voor dit soort feiten met justitie in aanraking is geweest, legde de rechter een relatief lage werkstraf op. Een schadeclaim van de voormalige stiefvader werd afgewezen omdat die niet voldoende onderbouwd was.