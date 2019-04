CommerciÃ«le plannen voor vliegveld Drachten

Commerciële plannen voor vliegveld Drachten

Publicatie: wo 10 april 2019 16.36 uur

DRACHTEN - Twee serieus gegadigden hebben dinsdagavond hun plannen voor het vliegveld Drachten tegenover de gemeenteraad uit de doeken gedaan. Jellema Estate en een exploitatiegroep van vijf ondernemingen, waaronder de Drachtster vliegschool Flightlevel en zonne-energiebedrijf EAM uit Leeuwarden. De raad neemt over twee weken een besluit of en onder welke voorwaarden zij de airstrip willen verkopen.

Een eerder concessie liep op niets uit. De nieuwe commerciële partijen zien wel kansen, met name omdat bij een verkoop, in plaats van een verhuur, het realiseren van opstallen mogelijk is. Investeerder Symen Jellema van Jellema Estate wil het project samen met Lieuwe Koonstra trekken. Die heeft ervaring in duurzaam bouwen en de laatste jaren zo’n dertig vliegtuigen gerealiseerd. ,,Voor het assembleren van een nieuw energiezuinig toestel uit Zuid-Afrika hebben we een vliegveld nodig. Onze intentie is om hier het meest duurzame vliegveld van Europa te realiseren. Het nieuwe toestel wordt zonder motor hier afgeleverd. De locatie willen we zo inrichten dat we de zonnestroom van Jellema gebruiken. Bestaande afspraken en huidige gebruik respecteren we. Dat is een keiharde garantie. Wat ons betreft mag dat ook in een overeenkomt worden vastgelegd. De assemblagehal vormt wel de rode draad vanwege de inkomsten.”

Volgens Robert Veenstra van EAM legt uit dat duurzaamheid in de plannen van de exploitatiegroep de kern is. ,,Uitgangspunt is dat de vliegfunctie behouden blijft. Daarvoor zul je moeten samenwerken”, verwijst hij naar de huidige gebruikers van het vliegveld. ,,Wij gaan het terrein niet vol leggen met zonnepanelen. Dat kan ook ergens anders. De daken en groenstrip zullen we gebruiken om het vliegveld zelfvoorzienend te maken.” Investering in de baan, die over vijf jaar opgeknapt moet worden, is volgens Veenstra geen obstakel. ,,Partijen willen behoorlijk in de buidel tasten. Enerzijds omdat het een langjarige impact voor de regio zal hebben, anderzijds omdat er ook gewoon een business case onder ligt.”

Ook in de plannen van Jellema Estate wordt in een opknapbeurt voorzien. ,,Het kapitaal is aanwezig”, verzekert Symen Jellema. Ook wil de partij nadenken over een oplossing voor het dragracen, zodat het de wedstrijden minder schade aan de toplaag van de baan veroorzaakt. De huidige gebruikers, verenigt in de Stichting Exploitatie Vliegveld Drachten, heeft de gemeente het aanbod gedaan om te adviseren. ,,Wij zijn er nog steeds, kennen bijna alle mensen die willen investeren en hebben de kennis”, aldus voorzitter Freerk Bouwer.

Op 23 april neemt de gemeenteraad over het te koop aanbieden van het vliegveld.