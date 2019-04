Man (46) heeft weer kinderporno: 90 dagen cel

Publicatie: wo 10 april 2019 14.59 uur

LEEUWARDEN - Voor het hebben van kinderporno is een Surhuizumer (46) woensdag door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot de hoogste mogelijke werkstraf van 240 uur. In de zomer van 2017 vond de politie kinderporno op een laptop van de Surhuizumer. Dat was niet voor het eerst: de man liep in een proeftijd. In juli 2015 is hij ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno.

90 dagen zitten

Hij heeft een verleden op dit gebied: in de jaren ‘90 van de vorige eeuw moest hij tot twee voor de rechter verschijnen voor ontucht met een minderjarige. De aan de proeftijd gekoppelde voorwaardelijke gevangenisstraf van 90 dagen zal de Surhuimer alsnog uit moeten zitten. Toen hij in 2017 tegen de lamp liep, stond hij onder toezicht van de reclassering en was hij onder behandeling.

‘Grensoverschrijdend delictgedrag’

De rechtbank kwam tot de conclusie dat de man geen afstand heeft kunnen nemen van zijn ‘grensoverschrijdend delictgedrag’. De rechtbank nam het hem extra kwalijk dat hij zijn verantwoordelijkheid ontliep, door familieleden de schuld te geven. Op de zitting zei de Surhuizumer dat hij zijn broers ervan verdacht dat ze de kinderporno hadden gedownload. De reclassering trekt de handen af van de man omdat hij niet heeft laten zien dat hij bereid is om te veranderen.

Amerikaans meldpunt

De officier van justitie had een gevangenisstraf van anderhalf jaar plus een half jaar voorwaardelijk geëist. De rechtbank kwam tot een lagere straf omdat het deze keer om een zeer geringe hoeveelheid – twee foto’s en drie video’s – ging. Justitie was via de Amerikaanse autoriteiten bij de verdachte terechtgekomen: Twitter had bij een Amerikaans meldpunt van kinderpornografie melding gedaan van het uitwisselen van pornografisch materiaal via de Twitter-account van de Surhuizumer.