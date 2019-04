Voorjaars Schoonmaak Actie voor uw Laptop of PC

Publicatie: di 09 april 2019 21.15 uur

DOKKUM - Zodra u uw computer of laptop een tijdje in gebruik hebt, zal het u ongetwijfeld gaan opvallen dat er enorme hoeveelheden stof in verzameld wordt. Stof dat zich voornamelijk ophoopt rond de ventilatoren en het koelblok. Dit is iets wat uiteraard de koeling en werking van uw systeem niet ten goede komt. Het schoonmaken zou dan ook 1x per jaar moeten gebeuren.

Het schoonmaken van de binnenkant van de laptop en computer is een precies en nauwkeurig karweitje. Ook omdat de gevolgen wel eens desastreus zouden kunnen zijn wanneer iemand onvoorzichtig te werk gaat. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn, dat er per ongeluk een stukje elektronica van de computer of laptop beschadigt of er een ventilator in onbalans raakt.

Uiteraard willen we het liefst geen stof op de ventilatoren zien, omdat stof de werking van de ventilatoren negatief beïnvloed. Hierdoor worden bepaalde onderdelen in de pc warmer en de levensduur van de elektronica vaak korter wordt. Zodra een van de zijpanelen van de behuizing is verwijderd, of de onderkant van de laptop, kunt u vaak al het moederbord en de gebruikte koeltechniek bekijken. Wat u daarbij snel zal opvallen is, dat zich vooral een hoeveelheid stof verzameld zal hebben op en rondom de ventilatoren.

Een van de gevaren van het schoonmaken van de binnenkant van de pc is, dat u door middel van statische elektriciteit elektronicaonderdelen in de pc beschadigd. Uw laptop of computer van binnen schoonmaken is geen moeilijke klus, maar wel een klus waar u wel even de aandacht bij moet houden.

Het schoonmaken is een klus die u met enige regelmaat moet (laten) uitvoeren. Zeker wanneer u uw pc veel gebruikt in een stoffige omgeving. In een dergelijk geval is 2x per jaar een controle geen overbodige luxe. Geregeld schoonmaken zorgt er niet alleen voor dat alles er tiptop uit blijft zien, maar tevens dat de apparatuur betrouwbaar zijn werk blijft doen. En dat u dag in dag uit er uw werk comfortabel mee kan doen.

Omdat ComputerWinkel.nl deze maand precies 15 jaar bestaat, hebben wij nu een speciale schoonmaakactie prijs bedacht van 15,- Daarvoor hoeft u het dus niet te laten.

Kom gauw eens langs om uw apparatuur te laten controleren. "De koffie en wij staan klaar voor u."

