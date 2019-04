Echtpaar De Wal - Van der Wal 60 jaar getrouwd

Publicatie: ma 08 april 2019 18.30 uur

DRACHTEN - Op 8 april 1959 stapten Johannes de Wal en Greta Ali van der Wal in Drachten in het huwelijksbootje. Maandag was dat exact 60 jaar geleden. Voor die gelegenheid kwam de kersverse burgemeester Johan Rijpstra op bezoek bij het Drachtster echtpaar.

2500ste woning

De trouwdag van de Drachtsters 60 jaar terug was extra feestelijk. Nadat het huwelijk in het gemeentehuis en in de kerk was beklonken vertrokken zij naar het Schuttersveld 63 in Drachten. Daar droeg de bruidegom zijn bruid over de drempel in de 2500ste naoorlogs opgeleverde woning in Smallingerland. Dit alles onder muzikale begeleiding van muziekvereniging Crescendo.

Compleet ingericht

Voor deze mijlpaal had de winkeliersvereniging H&I zorggedragen voor de complete inrichting van de woning. Tafels, stoelen, koelkast en gasfornuis, aan alles was gedacht. Meer dan honderd belangstellenden kwamen om het hoekje kijken van de flatwoning. Toen het echtpaar op het balkon verscheen werd door het muziekkorps en de toeschouwers "Lang zullen ze leven" ingezet.

Feestelijke dag

De burgervader nam rustig de tijd om samen met het echtpaar de destijds gemaakte trouwvideo en -foto's te bekijken. Later in de middag stond voor het jubilerend echtpaar De Wal - Van der Wal een receptie op de planning. Daan konden familie, vrienden en bekenden beide feliciteren.

