IJsfontein in onderhoud voor meer ijsvorming

Publicatie: ma 08 april 2019 16.05 uur

DOKKUM - Er wordt maandag en dinsdag gewerkt aan de ijsfontein aan de Markt in Dokkum. De ijsfontein werd 22 februari officieel geopend en op die dag werkte hij wel naar behoren. Met weinig zon en 11 graden Celsius ging het op die dag prima. Naarmate de temperatuur steeg en de zon aan kracht won, verdween de ijsvorming als sneeuw voor de zon en dit zorgde voor teleurgestelde bezoekers.

De gemeente Noardeast-Fryslân laat weten dat ze nog in de 'inregelperiode' zitten. Er is daarom besloten om de ijsfontein aan te passen. "We leren steeds beter wat de juiste instellingen zijn, maar daarvoor moeten we wel eens wat uitproberen. Dan valt de ijsvorming soms tegen."

De ijsfontein moet woensdag weer naar behoren werken. Op die dag zal wethouder Esther Hanemaaijer om 16.00 uur bij de IJsfontein op de Markt de officiële handeling uitvoeren voor de start van een nieuw jaar voor 'Tulpenstad Dokkum'.