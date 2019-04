Start wegwerkzaamheden in Kootstertille

Publicatie: ma 08 april 2019 11.28 uur

KOOTSTERTILLE - Er is maandag gestart met werkzaamheden aan het riool en de straten Frisostrjitte, Nassauwyk en de Maria Louiseloane in Kootstertille. Het rioolstelsel in Kootstertille wordt klimaatbestendig gemaakt.

Regenwater en vuilwater worden van elkaar gescheiden. Het vuilwater wordt naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. Tijdens een stevige regenbui kan het water in de toekomst beter afgevoerd worden. Ook worden de bestaande rijbanen opnieuw gefundeerd.

De uitstraling van de kruispunten met de Nassauwyk en Maria Louiseloane veranderen en worden heringericht met nieuwe bestrating. Extra aandacht is besteed aan het parkeerterrein achter de woningen van de Casimirstrjitte. Het terrein wordt opnieuw ingericht en voorzien van nieuwe bestrating.

Aannemer KWS voert het werk in fasen uit. De verwachting is dat aan het einde van het jaar alle werkzaamheden zijn afgerond.