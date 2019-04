Vierjarig fietstertje in Grou aangereden

Publicatie: ma 08 april 2019 10.07 uur

GROU - Een vierjarig meisje uit Grou is zondagmiddag met de schrik vrijgekomen nadat tijdens het fietsen op een auto voor haar botste. De fiets belandde onder de auto op de Vlet in Grou.

De bestuurder zag niets in de autospiegel en hij reed vervolgens achteruit reed om in te parkeren. De auto reed daarbij over de fiets van het meisje. Het vierjarige slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Ze mocht in de loop van de middag weer naar huis.