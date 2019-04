Scooterdief op heterdaad gepakt

Publicatie: zo 07 april 2019 22.39 uur

DRACHTEN - Een 43-jarige scooterdief uit Drachten is zaterdagnacht op heterdaad gepakt door de politie. De scooter werd gestolen vanaf de Eibertsbek in Drachten. Rond 1.15 uur werden agenten aangesproken door een medewerker van een restaurant met de melding dat zijn scooter was gestolen. Er waren camerabeelden beschikbaar en de agenten herkenden direct de dief.

De man is een bekende van de politie en de agenten hadden hem eerder op straat zien lopen. Op de Nachtegaalstraat in Drachten troffen ze later de man en de scooter aan. Hij werd meteen aangehouden en ingesloten in Leeuwarden voor verhoor en verder onderzoek. De scooter is meteen teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar.