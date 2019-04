Snorder uit Drachten betrapt door politie

Publicatie: zo 07 april 2019 21.35 uur

DRACHTEN - Een 37-jarige snorder uit Drachten is zaterdagnacht door de politie betrapt. Hij werd om 0.10 uur staande gehouden op de Gauke Boelensstraat in zijn woonplaats. Op dat moment vervoerde hij meerdere mensen tegen betaling terwijl hij niet over de benodigde papieren, apparatuur en dergelijke beschikte.

Tijdens de controle werd een aanzienlijk geldbedrag aangetroffen welke door de politie in beslag is genomen. De afgelopen tijd zijn er meerdere meldingen over de man binnengekomen aangaande illegale taxi-werkzaamheden in het uitgaansleven van Drachten en omstreken. De man werd voor verder onderzoek en verhoor ingesloten in het arrestantencomplex in Leeuwarden. Tegen hem zal proces-verbaal opgemaakt worden.