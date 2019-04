Automobilist in botsing met wielrenner

Publicatie: zo 07 april 2019 10.44 uur

DRACHTEN - Op de Postlaan in Drachten is zondagochtend een wielrenner met een auto in botsing gekomen. De man reed rond 10.15 uur samen met een aantal andere wielrenners over het fietspad parallel aan de Postlaan.

De botsing vond plaats op het moment dat een automobilist vanaf de Postlaan de Buitenstvallaat wilde opdraaien. De automobilist en de wielrenner zagen elkaar over het hoofd waardoor een aanrijding volgde. Een ambulance kwam ter plaatse om eerste hulp te verlenen.

FOTONIEUWS