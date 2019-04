Bonifatiusloop 2019 in Dokkum

Publicatie: za 06 april 2019 19.00 uur

DOKKUM - Zaterdag is in Dokkum de 18e Bonifatiusloop gehouden. Het was prachtig weer om te lopen, al waren er veel lopers die te warm gekleed waren. Het afvoeren van de warmte tijdens het hardlopen is erg belangrijk volgens speaker Hugo Veenker.

' s Morgens ging de Sionsberg wandeltocht van start. De wandelaars konden kiezen uit een route van 10, 20 of 33 kilometer. De start was in de Bonifatiuskapel in Dokkum en de finish was bij het restaurant van Sionsberg.

Om 12.45 uur was het de beurt aan de kinderen voor de Kidsrun. De kinderen liepen een aantal rondjes rondom de bron van 500, 1.000 of 1.500 meter. De kinderen kregen na afloop een medaille en een ijsje.

Daarna was het tijd voor de Bonifatiusloop. Ook dit jaar verschenen er weer veel lopers uit het Duitse Fulda aan de start. Hier waren de afstanden 5, 10 of 21,2 kilometer (halve marathon). Om 14.00 uur vertrokken de lopers voor de halve marathon. Het startschot werd gegeven door Theun Plantinga die de hoofdrol speelt als Titus Brandsma in het muziektheaterstuk Titus.

Tien minuten later gingen de lopers voor de 5 kilometer en de 10 kilometer van start. Bij de halve marathon kwam Jan Stuursma van Aquilo in een tijd van 1.14.28 als eerste over de streep en bij de vrouwen Judith van der Meer van Lionitas in een tijd van 1.27.49.

