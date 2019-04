Scooterrijder onderuit op Eskesstraat in Kollum

Publicatie: vr 05 april 2019 21.53 uur

KOLLUM - Een scooterrijder is vrijdagavond gewond geraakt doordat hij hard ten val kwam op de Eskesstraat in Kollum. De scooterrijder raakte een kunststof paaltje dat aan de zijkant van de weg stond.Over een gedeelte van tien meter lagen de onderdelen van de scooter verspreid, ook een geparkeerde auto raakte licht beschadigd.

Buurtbewoners ontfermden zich over de gewonde scooterrijder in afwachting van de ambulance.Het ambulancepersoneel heeft de scooterrijder onderzocht en hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk was de scooterrijder onder invloed van alcohol.

FOTONIEUWS