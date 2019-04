Cambuur-fan laat tattoo zetten van nieuwe trainer

Publicatie: vr 05 april 2019 18.26 uur

ROTTEVALLE - Al jaren is hij fan van SC Cambuur en hij kent trainer Henk de Jong persoonlijk. Calvin Tuinstra uit Rottevalle is een echte fan en nu Henk de Jong weer terugkeert naar de voetbalclub in Leeuwarden besloot hij om het gezicht van Henk te vereeuwigen op zijn lichaam.

Samen met de Fryske Vlogger ging de all-round entertainer Calvin vrijdag naar een tattooshop in Drachten om de tattoo te laten zetten als eerbetoon.

Bekijk hierboven de gemaakte video.