Overvallers wilden auto van pizzakoerier hebben

Publicatie: do 04 april 2019 17.52 uur

LEEUWARDEN - Na een wilde achtervolging door de politie botste de auto op een industrieterrein in Heerenveen tegen een hek. Toen de inzittenden de benen namen, loste de politie een paar schoten. Twee minderjarige verdachten werden opgepakt. Een van hen, een inmiddels 18-jarige Franeker, is op 28 februari veroordeeld. Hij kreeg een werkstraf en een onvoorwaardelijke jeugddetentie. Zijn zaak werd toen achter gesloten deuren behandeld, dat gold niet voor de andere twee verdachten.

'Kale' gevangenisstraf

De 21-jarige hoorde twee jaar cel tegen zich eisen. Tegen de wens van de reclassering in wilde hij niet meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Daardoor kon de reclassering ook niet met een strafadvies komen en eiste de officier van justitie een 'kale' gevangenisstraf. De 19-jarige was bereidwilliger, hij werkte wel mee aan de onderzoeken. Vanwege verschillende stoornissen is hij verminderd toerekeningsvatbaar. Een psycholoog adviseerde een behandeling en berechting volgens het jeugdstrafrecht.

Locatieverbod voor Franeker

Hij is al voorwaardelijk op vrije voeten. De officier eiste een celstraf gelijk aan het voorarrest – hij heeft 111 dagen vast gezeten- en een voorwaardelijke jeugddetentie van 350 dagen. De Franeker moet zich aan een lange reeks voorwaarden houden, waaronder een behandeling en een locatieverbod voor Franeker. Ook moet hij vier maanden met een enkelband lopen.

Porsche van familielid

Behalve dat ze de pizzakoerier hebben overvallen, hebben de Franekers ook ingebroken bij Telecomwinkels in Sneek en hun woonplaats. De telefoons wilden ze verkopen. Ook hadden ze ingebroken in de loods van een familielid van 19-jarige met de bedoeling om de Porsche van de eigenaar te stelen. De vader van de verdachte was op de hoogte van de diefstal van de telefoons. Hij zou de toestellen doorverkopen. 'Je zult zo'n vader hebben', merkte de rechter op.

De Leeuwarder rechtbank doet op 18 april uitspraak.