Man rijdt boom omver en raakt gewond

Publicatie: do 04 april 2019 17.47 uur

NOARDBURGUM - Op de Zomerweg in Noardburgum heeft donderdag rond 17.20 een automobilist een boom omver gereden. Door de klap raakte de bestuurder gewond en ging per ambulance mee naar het ziekenhuis. De weg is tijdelijk afgesloten voor verkeer.

De bestuurder kwam vanaf Burgum en reed in de richting van Zwartkruis. Door nog onbekende oorzaak raakte de automobilist van de weg en raakte de boom en ook een klikobak. Toen de hulpdiensten arriveerden, was de man wel aanspreekbaar. De ter plaatse gekomen brandweer hoefde het voertuig niet open te knippen. Het team verkeer van de politie heeft een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval. Een berger is daarna ter plaatse gekomen om het total loss verklaarde voertuig weg te slepen.

