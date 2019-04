Kop-staartbotsing op Holwerderweg in Dokkum

Publicatie: wo 03 april 2019 17.25 uur

DOKKUM - Op de Holwerderweg in Dokkum vond woensdagmiddag rond kwart over vier een kopstaart aanrijding plaatst tussen twee auto's.

Nabij de Ee brug botsten beide auto's op elkaar. De voertuigen werden van de weg gesleept in afwachting van de komst van de politie. Voor de zekerheid is een ambulance ter plaatse gekomen om één van de bestuurders te controleren op letsel. De man hoefde niet per ambulance vervoerd te worden.

FOTONIEUWS