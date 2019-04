Man (64) scheurt met auto door land met rode uien

Publicatie: wo 03 april 2019 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een inwoner van Munnekezijl (64) is woensdag bij verstek veroordeeld tot een geldboete voor het vernielen van landbouwgewassen. De man was op 9 juli vorig jaar met zijn grijze Citoën Xantia in de buurt van Engwierum door een paar landbouwpercelen gereden, vermoedelijk om wegwerkzaamheden te omzeilen. Twee mannen die op het land aan het werk waren, noteerden het kenteken. Dat stond op naam van de Munnekezijlster. Die zei tegen de politie dat hij zich niet voor kon stellen dat hij door een stuk land was gereden.

‘Teveel open eindjes’

De rechter dacht daar anders over, ook omdat de man had verklaard dat hij de enige was die in de Citroën reed. Door de actie van de Munnekezijlster waren de gewassen op het land – pastinaak en rode uien – beschadigd geraakt. De rechter besliste dat de verdachte 575 euro aan de eigenaar van het land moet betalen. Officier van justitie Riemke van der Zee vond dat de Munnekezijlster moest worden vrijgesproken, omdat de zaak in haar ogen ‘teveel open eindjes’ had.

‘Draaiende bewegingen’’

De officier had niet kunnen vaststellen hoe de akker erbij lag en wat de staat van de gewassen was voor de Munnekezijlster er overheen was gescheurd. De rechter dacht er anders over, hij vond dat de vernieling bewezen kon worden. ‘De verdachte is met hoge snelheid over het land gereden’, aldus Wolters. De man zou bovendien met zijn auto ‘draaiende bewegingen’ hebben gemaakt, waardoor het land werd omgeploegd. Behalve dat hij de schade moet betalen, kreeg de Munnekezijlster een boete van 350 euro opgelegd.