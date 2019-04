Frysk krijgt toch plek op website Smallingerland

Publicatie: wo 03 april 2019 14.17 uur

DRACHTEN - De Friese taal krijgt toch een plek op de nieuwe website van Smallingerland. De gemeente had tot dusver nog geen verwijzing naar haar tweetaligheid op de ‘hiemside’. Op aandringen van de FNP wordt er toch een ‘signaal’ afgegeven dat Smallingerlang ‘grutsk is op har twataligens’. "Eins is het frjemd dat wy mei dizze moasje komme moatte", kondigde FNP'er Durk Oosterhof aan.

Deze week ging de nieuwe website online, maar de Friese taal had er nog geen plek op gekregen. De testpagina is volledig Nederlandstalig en dat bevreemdde Oosterhof.

De website wordt niet volledig omgebouwd en vertaald naar het Fries, maar wethouder Marjan Sijperda gaf wel aan dat er een signaalfunctie komt. Dit gaat niet ten koste van de lancering van de nieuwe website.

In een later stadium wordt bekeken of er nog verdere aanpassingen nodig zijn. Ervaringen in andere gemeenten leert dat de kosten voor het volledig naar het Fries vertalen richting twee ton gaan. De raadsleden vinden het vreemd dat het ombouwen zoveel moet kosten. Een aantal partijen zou ook graag de keuze voor Engels, vanwege internationale bezoekers, overwegen. Het college van burgemeester en wethouders zet de mogelijkheden nog op een rij en komt met een kostenraming.