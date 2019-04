Huis van de maand: Grienkamp 21 De Westereen

Publicatie: wo 03 april 2019 14.05 uur

DE WESTEREEN - Vraagprijs: € 349.500,-

Aan niet doorgaande weg en aan vaarwater gelegen, voorzien van eigen aanlegplek, staat deze vrijstaande woning met aangebouwde serre en vrijstaande geïsoleerde garage.

De van oorsprong in 1993 gebouwde woning is in 2002 verbouwd waarbij de verdieping van de garage is verbonden met het woonhuis. Hierdoor is er een extra slaapkamer en een carport aan de voorzijde gerealiseerd, waardoor de woning nu in totaal vier slaapkamers telt. Recentelijk is er een moderne luxe landelijke keuken geplaatst, voorzien van diepe (70 cm) natuurstenen aanrechtblad en alle inbouwapparatuur (o.a. luxe fornuis met drietal ovens, vaatwasser, koelkast, etc.).

De huidige eigenaren gebruiken de keuken in combinatie met de serre als woonkeuken, met de serre als leef- en eetruimte, waarbij je zicht hebt over de tuin en het water. Tevens is de woning voorzien van een royale kelder (circa 10m², stahoogte) die te bereiken is met een vaste trap, woonkamer en keuken voorzien van nieuwe PVC-vloer en de walbeschoeiing in is 2015 geheel vernieuwd.

De woning is in goede staat van onderhoud, geheel geïsoleerd en wordt verwarmd middels een cv (Nefit Topline, HR Combi bouwjaar 2010), de aangebouwde serre bestaat volledig uit aluminium, waardoor het onderhoud vrijwel nihil is. Het geheel staat op een totaal perceel van 638m² eigen grond.

Omdat de garage geïsoleerd en in spouw gebouwd is, is de verbinding van garage naar bijkeuken/keuken overkapt, is het mogelijk en relatief vrij gemakkelijk om de garage zo te verbouwen en te gebruiken als slaapkamer op begane grond. De garage heeft een afmeting van 8 x 4 meter en zolder/bergruimte.

Indeling:

Begane grond: voorentree, hal met trapopgang, toilet, meterkast, L- vormige woonkamer voorzien van rookkanaal (niet in gebruik), met aansluitend de half open keuken, luxe keuken voorzien van inbouwapparatuur, schuifpui met daarachter de serre, bijkeuken met witgoedaansluitingen, cv-opstelling, deur naar kelder en achterdeur die onder de carport uitkomt.

Eerste verdieping: overloop met zeer veel inbouwkastruimte voor kleding, 4 slaapkamers waarvan 2 voorzien van speciale Velux-dakramen die men kan uitklappen waardoor er een inpandig balkon wordt gerealiseerd, nette moderne badkamer met bad, douchehoek en dubbele wastafel.

De zonnige achtertuin op het oosten, die aan de achterzijde door de schuine ligging van het perceel ten opzichte van de overige percelen veel privacy biedt, is gelegen aan open vaarwater en verbonden met het Kanaal "De Zwemmer", vanuit hier kan men varen naar bijv. het prachtige Lauwersmeergebied en de Waddenzee, het Bergumermeer of het Prinses Margrietkanaal, dat verbinding geeft naar alle overige wateren en meren. Ook kan men natuurlijk heerlijk vissen op de royale aanlegsteiger en genieten van de tuin met het water op het zonneterras en zonneterras met houten overkapping.

De Westereen heeft een goede bereikbaarheid, o.a. door de Centrale As naar de verschillende steden en heeft een busverbinding en een treinverbinding richting Leeuwarden en Groningen. Alle voorzieningen zijn in het dorp aanwezig zoals o.a. een Brede School, skeeler/wielerbaan, diverse sportclubs en een brede middenstand.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze woning, maak dan een afspraak voor een bezichtiging, De Flexibele Makelaar leidt u graag rond in deze woning. Klik hier voor meer informatie.