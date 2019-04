Boomplantdag in FeanwÃ¢lden

Boomplantdag in Feanwâlden

Publicatie: wo 03 april 2019 10.39 uur

FEANWâLDEN - Woensdagochtend 3 april planten de kinderen van groep 8 van CBS de Frissel zestien bomen. Wethouder Gerben Wiersma kwam helpen met het aanplanten van de eerste boom.

Het thema van de officiële boombeestdag is dit jaar ‘Ieder kind een boom’. Dit is een verwijzing naar de intentieverklaring die alle gemeenten hebben ontvangen. Hierin wordt een oproep gedaan om kinderen te betrekken bij het planten van nieuwe bomen en struiken in de gemeente. Op deze manier zorgt de gemeente ervoor dat kinderen de waarde van groen inzien.

