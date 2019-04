Rechtbank doet geen uitspraak in gijzelingszaak

Publicatie: di 02 april 2019 15.39 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft dinsdag nog geen beslissing genomen in de rechtszaak tegen een 36-jarige Drachtster, die wordt verdacht van het mishandelen en gijzelen van zijn (ex-) vriendin. Twee weken geleden eiste de officier van justitie 1 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Mocht de rechtbank besluiten tot het opleggen van tbs dan moet er, naast de rapportages van een psycholoog en een psychiater, ook door de reclassering een rapport worden opgemaakt.

Keel dichtgeknepen

De rechtbank wil dat de reclassering alsnog zo’n zogeheten ‘maatregelenrapport’ maakt. In afwachting daarvan werd de zaak aangehouden. De verdachte zou in de nacht van 26 september vorig jaar zijn toenmalige vriendin in haar woning aan de Hooizolder de keel hebben dichtgeknepen. Ook zou hij de vrouw hebben gegijzeld, door haar te beletten om de woning te verlaten.

Borderline stoornis

Hij was binnengekomen door de voordeur in te trappen. De Drachtster heeft een strafblad van 35 pagina’s. De man lijdt aan een borderline stoornis en hij is verslaafd aan alcohol, cannabis en kalmeringsmiddelen. Onder invloed van stress kan hij impulsief uit de hoek komen.