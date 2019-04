Nieske Ketelaar interim-directeur Museum Dr8888

Publicatie: di 02 april 2019 13.46 uur

DRACHTEN - Per 1 mei 2019 treedt Nieske Ketelaar aan als interim-directeur van Museum Dr8888. De huidige directeur, Paulo Martina, vertrekt dan naar Museum van Bommel van Dam in Venlo.

Nieske Ketelaar heeft ruim elf jaar ervaring als bestuurder bij de gemeente Smallingerland en is sinds haar vertrek als wethouder in 2017 betrokken bij projecten in het kader van Culturele Hoofdstad, zoals Lost in the Greenhouse en Finestra Aperta. Daarnaast is zij sinds januari 2018 werkzaam als adviseur en projectleider voor de stichting Sense of Place. Ze zal zich gedurende een periode van zes maanden onder meer gaan richten op de zakelijke kant van de functie en de implementatie van het beleidsplan. Per 1 mei 2019 zal zij de werkzaamheden overnemen van de huidige directeur.