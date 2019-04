Krokodil gespot in Dokkum

Publicatie: ma 01 april 2019 09.40 uur

DOKKUM - Eerst werd er gedacht aan een 1 april grap door voorbijgangers, maar het tegendeel bleek waar te zijn. In de Keppelstraat te Dokkum ter hoogte van ComputerWinkel.nl is een levensgrote krokodil gezien.

Gelukkig was het geen echte gevaarlijke krokodil, maar ging het om een ludieke actie van ComputerWinkel.nl. Deze computerwinkel bestaat namelijk in april alweer 15 jaar.

Maar waarom hangt er dan een krokodil aan de muur? Er werd uitgelegd dat een goede beveiliging voor een winkel, laptop of computer tegenwoordig erg belangrijk is. Net zoals een waakhond of een krokodil uw goederen en gegevens kunnen beschermen, zo worden uw privégegevens goed beschermd door goede antivirus software te gebruiken. Ook repareert ComputerWinkel.nl vele merken laptops en computers. Daarom is er gekozen voor deze beeldende vergelijking van een goede beveiliging en een goede reparatie service.

ComputerWinkel.nl heeft om haar 15e verjaardag te vieren een paar leuke acties bedacht.

Klanten krijgen er namelijk de hele maand april bij aanschaf van een computer of laptop een nieuwe USB muis en een goede Antivirus bescherming gratis bij. Zo bent u goed beschermd tegen indringers, virussen, frauduleuze websites en meer ongewenste software.

U bent van harte welkom om de krokodil te bekijken en gebruik te maken van de vele aanbiedingen. Het voorjaar is begonnen en ze hebben er weer volop leuke acties.

Wat dacht u bijvoorbeeld van:

Uw laptop of PC weer veel sneller maken incl. nieuwe installatie van Windows? Dat kan door een nieuwe SSD (Solid State Drive) te laten installeren. En er wordt meteen een externe back up gemaakt van al uw belangrijke gegevens. U raakt niks kwijt en kunt tot wel 6x sneller werken, dat is wel zo prettig en veilig.

Een schoonmaakactie van uw hard en software? Wij maken alles weer stofvrij en controleren uw hardware en software op een juiste werking. Stof en spyware zijn vaak de grootste problemen waar iedereen tegen aanloopt, maar ComputerWinkel.nl lost het voor u op.

Wilt u liever alles upgraden, uitbreiden of toch vervangen? Of heeft u gratis advies nodig bij andere problemen? Of wilt u gewoon even langskomen voor een kop koffie of voor een gezellig stukje muziek in onze winkel? Het kan allemaal bij ComputerWinkel.nl

Graag tot ziens in Dokkum