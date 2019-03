Drankrijder haalt gevluchte drankrijder op

Publicatie: zo 31 maart 2019 15.25 uur

KORTEHEMMEN - Een dronken 28-jarige man uit Ureterp is zaterdagnacht alsnog in de kraag gevat nadat hij met zijn auto over de kop was gevlogen in Olterterp. De man liep kleine verwondingen op en besloot te vluchten toen hij te horen kreeg dat omstanders de politie hadden gebeld.

Eendenkroos

Nadat de auto door een berger was weggesleept, kwamen agenten een auto tegen op de Sûderskarren in Kortehemmen. De man uit Ureterp zat als passagier in de auto. Hij was zwaar onder invloed van alcohol, was nat en het eendekroos zat nog in zijn schoenen vanwege zijn vlucht. Zijn vriend die hem had opgehaald bleek ook te diep in het glaasje gekeken te hebben.

De 28-jarige man uit Ureterp blies op het bureau 845 ugl. Zijn rijbewijs werd meteen ingevorderd. Hij krijgt verder een proces-verbaal voor rijden onder invloed en het verlaten van de plaats van ongeval. De politie laat weten dat hij niet de eerste keer was dat hij onder invloed reed en een ongeval veroorzaakte. Zijn 28-jarige vriend uit Tijnje blies 285 ugl. Hij kreeg proces-verbaal voor rijden onder invloed.