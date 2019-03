Zwaargewonde bij eenzijdig ongeval op It Langfal

Publicatie: zo 31 maart 2019 11.35 uur

SURHUIZUM - Een man is zondagochtend zwaargewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op It Langfal tussen Surhuizum en Harkema. De man reed vanaf Surhuizum naar huis en raakte even na 11.00 uur door onbekende oorzaak met zijn Seat in de berm. Aan de rechterzijde werden twee bomen geraakt. De auto schoot naar de overkant van de weg en het voertuig kwam tegen een boom tot stilstand. Het motorblok vloog het weiland in.

Zowel de politie, ambulances als de traumahelikopter uit Groningen kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De helikopter landde in een weiland langs de weg. De hulpdiensten wisten het zwaar gewonde slachtoffer uit het voertuig te halen. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. De weg was tijdens de afhandeling van het ongeval afgesloten voor het verkeer.

