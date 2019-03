Hut uitgebrand aan Hogedijken in Dokkum

Publicatie: zo 31 maart 2019 09.17 uur

DOKKUM - Aan de Koophandel in Dokkum is zondagochtend een hut vermoedelijk in brand gestoken. De brandweer van Dokkum werd rond 7.35 uur gealarmeerd. Ook de politie kwam ter plaatse.

De brandende hut werd door de spuitgasten snel onder controle gebracht, waarna men terug kon keren naar de kazerne. De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting.

