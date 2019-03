Dode bij eenzijdig ongeval in Kollumerzwaag

Publicatie: zo 31 maart 2019 07.07 uur

KOLLUMERZWAAG - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag overleden bij een eenzijdig ongeval. De hulpdiensten werden om 4.15 uur in de nacht opgeroepen voor ongeval waarbij een auto tegen een boom was gereden op de Triemsterloane bij Kollumerzwaag.

Bij aankomst van de hulpdiensten stond de auto volledig in brand. De brandweer heeft de autobrand geblust. Door de hulpdiensten is een overleden persoon uit het uitgebrande voertuig gehaald.

Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend. De weg werd na het ongeval afgesloten door de politie. De politie zal onderzoek doen naar de identiteit van het slachtoffer en naar de toedracht van het ongeval.

