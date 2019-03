Afscheid Klaas Schoorstra brandweer Ternaard

Publicatie: za 30 maart 2019 22.50 uur

TERNAARD - Zaterdagavond hebben de vrijwillligers van het brandweerkoprs van Ternaard tijdens de jaarlijkse korpsavond afscheid genomen van Klaas Schoorstra, die na dik 38 jaar afscheid neemt als hoofdbrandwacht.

Klaas werd zaterdag compleet verrast door zijn collega's toen de tankautospuit van Ternaard voor kwam rijden om hem op te halen. Klaas had al eens laten vallen dat hij bij zijn afscheid met zijn pakesizzers een rondrit in de brandweer auto wilde maken. Met loeiende sirenes werden de pakesizzers opgehaald en na een rondrit naar de kazerne in Ternaard gereden.

Na een heerlijke warme maaltijd in de kazerne werd tijdens de korpsavond afscheid van Klaas genomen. Bevelvoerder Klaas Johan had nog maar net de aandacht gevraagd, toen Bote Sape binnenkwam en zich voordeed als "chauffeur Klaas". Nadat enkele leden van het korps in het zonnentje waren gezet, waaronder het "dreamteam" van korps Ternaard, werd er afscheid genomen van Klaas.

Er waren lovende woorden van Jan Yde van der Kooi en Klaas Johan Hoekstra.Tijdens de 38-jarige loopbaan heeft Klaas Schoorstra zo'n 750 uitrukken meegemaakt, 1500 oefenenuren gedraaid en vele leerzame oefeningen uitgezet voor het eigen korps maar ook voor de omliggende korpsen. Klaas had het doel om de ploeg scherp te houden en de nieuwelingen dingen aan te leren.

Op de vraag of Klaas ook een dankwoord wilde spreken, was hij kort: Ik had een speech van 4 kantjes in gedachten maar ik werd vandaag compleet verrast, waardoor de speech nog niet klaar was, jongens bedank!!

Na het officiële gedeelte was er ruim tijd voor een hapje en een drankje samen met een groot aantal oud korpsleden.

