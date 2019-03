Motorcrosser gewond bij ongeval in weiland

Publicatie: za 30 maart 2019 17.24 uur

EE - In een weiland langs de Dodingawei (N358) is zaterdagmiddag een motorcrosser gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

Een ambulance en de politie zijn met spoed ter plaatse gekomen en hebben de bestuurder van de crossmotor behandeld. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Wat de verwondingen van de motorcrosser zijn, is niet bekend.