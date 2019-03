Geen uitzondering mechanisatiebedrijf in Eastermar

Publicatie: za 30 maart 2019 14.57 uur

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel maakt geen uitzondering voor mechanisatiebedrijf Van Zwol Woudstra BV. Het bedrijf is gevestigd aan de Witveensterweg in Eastermar en dat is niet toegestaan volgens de regels van de gemeente.

De gemeente moest in actie komen nadat er een handhavingsverzoek binnenkwam. Na onderzoek werd duidelijk dat er sprake is van detailhandel. Dit is niet toegestaan in het buitengebied. In de voormalige boerderij is een reparatiewerkplaats gevestigd voor tractoren en andere landbouwmachines. De boerderij heeft verder een woonbestemming en geen bedrijfsbestemming.

De zaak werd donderdagavond besproken tijdens de raadsvergadering. Er lag een voorstel op tafel om een uitzondering te maken. De VVD, PvdA en D66 vonden dit een goed plan. De overige meerheid van de raadsleden zag dit niet zitten. De hoofdreden hiervoor is precedentwerking. Het maken van een uitzondering zou betekenen dat ook andere bedrijven zich op deze manier kunnen gaan vestigen in het buitengebied. Wethouder Hoekstra benadrukte dit in haar betoog. In het verleden zijn er ook bedrijven geweigerd vanwege het huidige beleid.

Wethouder Hoekstra vond het een goed plan om samen te gaan kijken of het beleid m.b.t. detailhandel in het buitengebied nog voldoet aan deze tijd. Er werd besloten om op korte termijn hierover te gaan praten. In de tussentijd kan het mechanisatiebedrijf haar activiteiten voortzetten. Het college gaf aan dat de handhaving zolang wordt opgeschort.