Nieuwe rotonde op viaduct bij Garyp geopend

Publicatie: vr 29 maart 2019 22.29 uur

GARYP - Klokslag 16.00 uur was het vrijdag zover. De eerste auto's konden gebruik maken van de nieuwe rotonde op het viaduct van Garyp. Voorheen was er sprake van een onoverzichtelijke kruising. Het verkeer vanaf de Wâldwei (N31) had weinig zicht en hierdoor ontstond er tijdens de spits een file op de afrit van de N31. Met de nieuwe rotonde zal dat vanaf nu verleden tijd zijn.

De rotonde werd binnen twee maanden gerealiseerd door Strukton Civiel Noord & Oost. Op 11 februari ging de schep in de grond bij de afrit naar Garyp. Het autoverkeer kon vier weken later een kleine maand niet gebruikmaken van de rotonde vanwege de aanleg. Volgens planning zou de af- en toerit bij Garyp op 5 april weer open gaan voor verkeer. Door de gunstige weersomstandigheden en de voortvarende aanpak van de aannemer is dat een week eerder geworden.