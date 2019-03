Wetterpark in Burgum 'komt niet af' door geschil

Publicatie: vr 29 maart 2019 15.05 uur

BURGUM - De aanleg van het Wetter en Wille-park van Burgum komt maar niet klaar. Nadat de paden ruim twee jaar geleden werden aangelegd, was het meteen duidelijk dat het park een aanwinst voor Burgum zou zijn. Het komt alleen niet tot een afronding. Er wordt af en toe nog wel wat werk verricht maar het is onbekend wat er nog moet gebeuren. De provincie Fryslân, momenteel eigenaar van het park, wil daar geen antwoord geven.

Wat is er aan de hand?

Het park is speelbal in een geschil tussen de provincie en aannemer Nije Daam. De aannemerscombinatie sloot een contract (Midden 2) waarbij de Centrale As ter hoogte van Burgum werd aangelegd. Het Burgumer park was hier onderdeel van. De oplevering van het park zou betekenen dat de provincie akkoord is met het werk. Tussen de partijen is een geschil ontstaan waarover de provincie niets wil zeggen. Zolang dit speelt, wordt het park niet overgedragen aan de gemeente.

Wat zijn de gevolgen?

Doordat het park niet wordt opgeleverd ontstaan er veel praktische problemen. Zo is het tot op heden mogelijk om met een auto door het park te rijden. Er mogen namelijk nog geen verkeersborden of afsluitpalen geplaatst worden. Het bruggetje tegenover Berchhiem is ondertussen een sluiproute voor auto's geworden (zie fotonieuws) wat leidt tot gevaarlijke situaties. Ook het dierenparkje staat al zo'n twee jaar te wachten op nieuwe bewoners en bezoekers. Dorpsbelangen Burgum wil graag een strandje realiseren in het park. Ook dit plan blijft in de ijskast totdat het park definitief is opgeleverd.

Reactie gemeente

De gemeente laat het volgende weten: "Op het moment dat er definitieve afspraken tussen de partijen zijn gemaakt over de resterende werkzaamheden in het betreffende contract, kan het contract worden afgerond en kan het Wetter- en Willepark worden vrijgegeven aan de gemeente." Veel meer kan de gemeente Tytsjerksteradiel niet melden aangezien de provincie aan zet is.

Reactie provincie

De provincie Fryslân wilde er weinig aan toevoegen. Ze melden het volgende: "Er zijn nog gesprekken met de aannemer over de restpunten. We verwachten hier binnen een paar weken meer duidelijkheid over te krijgen. We kunnen dus nog geen harde datum geven over wanneer het Wetter- en Willepark kan worden overgedragen aan de gemeente."

Vragen over waar het geschil over gaat, welke werkzaamheden er nog moeten plaatsvinden en waarom alles zo lang duurt, bleven onbeantwoord.

